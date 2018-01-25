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| | Александр Серов признался, что у него есть еще один непризнанный ребенок

Александр Серов признался, что у него есть еще один непризнанный ребенок

Вчера, 20:30
Главной темой очередного выпуска программы «На самом деле» снова стала личная жизнь Александра Серова. Ведущий попытался выяснить правду о непризнанной дочери артиста Кристин Тиллер, но в эфире певец рассказал, что у него есть еще один внебрачный ребенок.

Александр Серов признался, что у него есть еще один непризнанный ребенок

 

Гостями нового выпуска «На самом деле» с Дмитрием Шепелевым стали Мишель Серова, дочь Александра Серова от Елены Стебневой, и Кристин Тиллер, непризнанный ребенок артиста от экс-пассии Надежды. Последняя прилетела с Германии для того, чтобы доказать родство с певцом, но тот оказался от ДНК. Не приняла «сестру» и Мишель, которая начала защищать отца и сказала, что не верит в слова Надежды. Александр Серов сказал, что экс-пассии не надо было рожать, а бывший муж Тиллер заявил, что не мог иметь детей, но не это стало главным событием.

Внезапно в эфире Александр Серов поведал, что у него есть внебрачный ребенок. Много лет назад одна из поклонниц родила от него дочь.
Виктория Озерова
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