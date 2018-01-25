Лолита благодарна покойную Сенчину за домашние угощения в баночках

Популярная российская певица Лолита Милявская присоединилась к тем, кто скорбит об ушедшей из жизни 67-летней Народной артистке РСФСР Людмиле Сенчиной. На своем аккаунте в Instagram трогательное фото Людмилы Петровны с котенком. Она сопроводила архивный снимок благодарностями в адрес покойной знаменитости.

Милявская написала, что благодарит Сенчину за домашнюю еду в баночках, за жемчужное кольцо, подаренное ей на Новый 2014 год. Тут же певица назвала Людмилу Петровну своей жемчужиной и выразила глубокие сожаления, что Бог забирает лучших. «Как же иногда хочется с ним поспорить!», - восклицает певица.

Дарья Светозарова

Подписчики Лолиты выразили солидарность с ней и добавили, что покойная Сенчина навсегда останется для них той юной звенящей Золушкой. Они присоединились к соболезнованиям и стали писать отзывы о передачах, которые вышли в день смерти артистки, упоминая программу «Прямой эфир» с Андреем Малаховым и «Пусть говорят» с Дмитрием Борисовым.Меньше чем за час пост Милявской лайкнули более 12 тысяч подписчиков. Несколько сотен пользователей оставили трогательные и душевные комментарии.