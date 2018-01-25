Ольга Рапунцель стала ведущей одной из рубрик проекта

Наиболее скандальная и обсуждаемая участница «стройки в прямом эфире» Ольга Рапунцель будет вести собственную рубрику на «Дом-2».

Сама Ольга давно мечтала о должности ведущей и наконец-то её мечта сбылась, организаторы шоу взяли девушку на должность ведущей.Так как девушка сейчас находится в положении, для неё подобрали подходящую рубрику под названием «Baby бум».Ольга Рапунцель уже дебютировала в роли ведущей. Девушка в первом же выпуске поделилась со зрителями о том, как они с мужем выбирают имя для будущего ребёнка. Муж Ольги, Дмитрий хочет назвать дочь Дариной – тогда бы имя, фамилия и отчество девочки начинались бы с буквы «Д». Однако мать дочери не очень рада выбору мужа. К какому имени пришли, мама Ольга так и не призналась, но сказала, что имя будет русским, притом редким и необычным.