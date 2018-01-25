Юлия Пересильд выложила в интернет своё фото без макияжа

Актриса Юлия Пересильд выставила в социальную сеть Instagram своё фото, на котором она изображена с естественной красотой, вообще без макияжа.

Пелагея Лебединская

33-летнюю Юлию Пересильд поклонники привыкли видеть с красивым профессиональным макияжем, а 24 января актриса попыталась всех удивить, выложила снимок без косметики. Подписчики Юлии нисколько не удивились её естественной красоте, а наоборот восхитились. Под ее фотографией на страничке в Instagram появилось много комментариев и все только положительные.Напомним, что Юлия Пересильд сыграла главную роль в таких кинолентах как «Битва за Севастополь», «Есенин», «Лето волков» и многих не менее известных, которые принесли ей огромную славу в российском кинематографе.