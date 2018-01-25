Певица Нюша вернулась после отдыха в Москву

Российская певица Нюша сообщила, что прилетела в Москву после отдыха в теплых странах. Исполнительница готовится к туру «9 жизней», который начнется уже 7 февраля 2018 года.

Российская исполнительница, автор песен и актриса Нюша сообщила в Instagram про собственное возвращение с отдыха в Москву после отдыха. Ранее звезда сообщала, что набирается сил перед новым туром «9 жизней», который начнется уже с 7 февраля текущего года.Под последней опубликованной фотографией с отдыха Нюша призналась, что даже находясь в Москве она мысленно еще как минимум день будет находиться на пляже. Кроме того певица сообщила, что еще неоднократно будет радовать фолловеров своего Instagram яркими фото-воспоминаниями с пляжного отдыха.

Ранее Нюша анонсировала скорый выход новой музыкальной композиции коротким роликом в своем профиле. В подписи к видео приведена цитата из песни: «Эта ночь знает, как тебе помочь».Тур исполнительницы начнется 7 февраля с города Великий Новгород, продолжится 8 февраля в Тихвине, 14 февраля в Иваново, а также 15 февраля в Ярославле.