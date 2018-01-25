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| | Модель Ирина Иванова просит фанатов подержать ее за грудь

Модель Ирина Иванова просит фанатов подержать ее за грудь

Вчера, 19:12
Американская модель с российскими корнями Ирина Иванова продолжает взрывать соцсети откровенными фотографиями. О девушке мало кто знал до съемок в клипе Джастина Бибера на песню I’m the One. Выступление Ирины оказалось настолько запоминающимся, что после этого количество подписчиков уроженки Воронежа перевалило за три миллиона.

Модель Ирина Иванова просит фанатов подержать ее за грудь

 

Девушка подчеркивает, что не стесняется своего тела и считает логичным показывать в интернете свои прелести. Обладательница фигуры «песочные часы» на этот раз предстала совершенно обнаженной. Ни единой тесемочки или лоскутка на ней не было, однако поза модели такова, что интимные зоны сокрыты от любопытных взоров. С деланной стыдливостью прикрывая грудь, искусительница интересуется, не может ли кто из подписчиков подержать ее грудь, пока она не подберет подходящее белье, чтобы спрятать ее.

Модель Ирина Иванова просит фанатов подержать ее за грудь

 

Нужно ли отвечать, что охотников помочь красавице оказалось с избытком. Ирину называли истинной порнозвездой, богиней и сногсшибательной красавицей. Некоторые просили ее пустить «мячики» в свободный полет, а другие спрашивали разрешения использовать вместо рук рот и делали другие предложения, часто выходящие за грань пристойности.

Нашлись и недовольные провокационным постом Ирины. Блюстителям нравственности показались излишне пошлыми съемки нагишом, о чем они и сообщили модели. За несколько минут нахождения фото в Instagram, его лайкнули почти тысяча пользователей.
Дарья Светозарова
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