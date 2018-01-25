«Сколько секса» или «асимметричная грудь». Волочкова шокировала интимом на кухонном столе

На этом эпатаж от госпожи Волочковой не прекратился. Голая артистка, прикрываясь одеялом, встала на свою кровать и с зайчиком в руках решила предстать перед публикой. «Когда солнце светит в лицо и в душу сквозь огромные окна спальни..., поверьте, даже не хочется из этой малиновой постельки выбираться… И это такая свобода, когда можно позволить себе такую радость...», - сообщила своим подписчикам балерина. Фоном для снимка послужила бутылка шампанского, чего не могла не заметит пристальная аудитория артистки. «Пожилая женщина с каким-то зайчиком…», «Анастасия, ну вы же взрослая, состоятельная красивая женщина. Зачем такое выкладывать?», «Ну деньги вроде есть, а село-селом. Такая безвкусица, да еще и голова немытая... Совсем видимо заняться нечем женщине», - прокомментировали снимок критики.
А пока многие принялись обсуждать поведение Анастасии Волочковой, она продолжает эпатировать на публике. Ее голое фото буквально «взорвало» сеть. Уже по сложившейся традиции на странице балерины не обошлось без снимка с бани. На этот раз артистка предстала абсолютно голой, прикрывшись собственными скрещенными ногами. Свои процедуры Волочкова скромно назвала залогом хорошего здоровья: «Русская баня на дровах в сочетании с ледяной купелью - залог здоровья! У меня баня выполнена по авторскому дизайну! Добрыми людьми из подмосковного города Таруса. Щелкунчик оберегает меня от зла...».