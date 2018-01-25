«Сколько секса» или «асимметричная грудь». Волочкова шокировала интимом на кухонном столе

Анастасия Волочкова продолжает шокировать публику неоднозначными снимками. На этот раз артистка опубликовала фото на своей странице в Instagram, где она восседает на столешнице, закинув ноги на кухонную плиту. Подписала пост балерина, как всегда, эпатажно: «Готовлю завтрак. Я всегда знала, что ложиться спать поздно - это вредно. Поэтому, я ложусь спать рано!!! Утром». В коротких шортах, майке и без нижнего белья Волочкова привлекла внимание публики. Критики тут же отметили асимметричность груди артистки, одна из которой смотрит вправо, другая - влево. «А груди -то...по разным континентам разбросало», «Булки что ли готовит», «Сколько секса», «Главное сама себя не приготовь... Уже не знаешь что бы тебе за финт выкинуть... Осталось ещё в духовку залезть…», - ответили антифанаты балерины.

Дыль Лилия

На этом эпатаж от госпожи Волочковой не прекратился. Голая артистка, прикрываясь одеялом, встала на свою кровать и с зайчиком в руках решила предстать перед публикой. «Когда солнце светит в лицо и в душу сквозь огромные окна спальни..., поверьте, даже не хочется из этой малиновой постельки выбираться… И это такая свобода, когда можно позволить себе такую радость...», - сообщила своим подписчикам балерина. Фоном для снимка послужила бутылка шампанского, чего не могла не заметит пристальная аудитория артистки. «Пожилая женщина с каким-то зайчиком…», «Анастасия, ну вы же взрослая, состоятельная красивая женщина. Зачем такое выкладывать?», «Ну деньги вроде есть, а село-селом. Такая безвкусица, да еще и голова немытая... Совсем видимо заняться нечем женщине», - прокомментировали снимок критики.А пока многие принялись обсуждать поведение Анастасии Волочковой, она продолжает эпатировать на публике. Ее голое фото буквально «взорвало» сеть. Уже по сложившейся традиции на странице балерины не обошлось без снимка с бани. На этот раз артистка предстала абсолютно голой, прикрывшись собственными скрещенными ногами. Свои процедуры Волочкова скромно назвала залогом хорошего здоровья: «Русская баня на дровах в сочетании с ледяной купелью - залог здоровья! У меня баня выполнена по авторскому дизайну! Добрыми людьми из подмосковного города Таруса. Щелкунчик оберегает меня от зла...».