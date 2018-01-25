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| | «Сколько секса» или «асимметричная грудь». Волочкова шокировала интимом на кухонном столе

«Сколько секса» или «асимметричная грудь». Волочкова шокировала интимом на кухонном столе

Вчера, 18:37
Анастасия Волочкова продолжает шокировать публику неоднозначными снимками. На этот раз артистка опубликовала фото на своей странице в Instagram, где она восседает на столешнице, закинув ноги на кухонную плиту. Подписала пост балерина, как всегда, эпатажно: «Готовлю завтрак. Я всегда знала, что ложиться спать поздно - это вредно. Поэтому, я ложусь спать рано!!! Утром». В коротких шортах, майке и без нижнего белья Волочкова привлекла внимание публики. Критики тут же отметили асимметричность груди артистки, одна из которой смотрит вправо, другая - влево. «А груди -то...по разным континентам разбросало», «Булки что ли готовит», «Сколько секса», «Главное сама себя не приготовь... Уже не знаешь что бы тебе за финт выкинуть... Осталось ещё в духовку залезть…», - ответили антифанаты балерины.

«Сколько секса» или «асимметричная грудь». Волочкова шокировала интимом на кухонном столе

 

На этом эпатаж от госпожи Волочковой не прекратился. Голая артистка, прикрываясь одеялом, встала на свою кровать и с зайчиком в руках решила предстать перед публикой. «Когда солнце светит в лицо и в душу сквозь огромные окна спальни..., поверьте, даже не хочется из этой малиновой постельки выбираться… И это такая свобода, когда можно позволить себе такую радость...», - сообщила своим подписчикам балерина. Фоном для снимка послужила бутылка шампанского, чего не могла не заметит пристальная аудитория артистки. «Пожилая женщина с каким-то зайчиком…», «Анастасия, ну вы же взрослая, состоятельная красивая женщина. Зачем такое выкладывать?», «Ну деньги вроде есть, а село-селом. Такая безвкусица, да еще и голова немытая... Совсем видимо заняться нечем женщине», - прокомментировали снимок критики.

А пока многие принялись обсуждать поведение Анастасии Волочковой, она продолжает эпатировать на публике. Ее голое фото буквально «взорвало» сеть. Уже по сложившейся традиции на странице балерины не обошлось без снимка с бани. На этот раз артистка предстала абсолютно голой, прикрывшись собственными скрещенными ногами. Свои процедуры Волочкова скромно назвала залогом хорошего здоровья: «Русская баня на дровах в сочетании с ледяной купелью - залог здоровья! У меня баня выполнена по авторскому дизайну! Добрыми людьми из подмосковного города Таруса. Щелкунчик оберегает меня от зла...».
Дыль Лилия
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