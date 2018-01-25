Сестра Ольги Бузовой засветила интимное место на новом фото

Сестра ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой Анна порадовала подписчиков откровенным снимком на курорте. При этом она едва не свалилась в море.

Никита Готский

Анна Бузова в данное время находится на отдыхе в Таиланде. Радуясь теплым солнцу и океану, она решила сделать фотографию на память. Девушка попыталась забраться на прибрежный камень, дабы распластаться на нем для большего эффекта, но у нее это не заладилось.Анна пишет своим поклонникам, что не может понять, как многие девушки умеют делать красивые изображения на камнях. Она потерпела поражение, потому как камень, на который взобралась Бузова, неудобный и скользкий, к тому же из-него постоянно выползали морские обитатели, неизвестные доселе хрупкой Анне. Девушка утверждает, что свободно лечь на камне и сделать сексуальное фото для нее задача непосильная.Тем не менее, она сделала фотоснимок, хоть и потратила, по собственным признаниям, немало времени. Сестра ведущей просит не сильно чудить новый кадр, отметив, что пошла отдыхать далее, а именно на Бангл-роуд.