Учёные из США нашли новый опасный вирус: Мировой океан открывает тайны

Мнения

Учёные из США нашли новый опасный вирус: Мировой океан открывает тайны

Воды океана подкинули учёным новую загадку.

Mars One настроен на покорение Солнечной системы: Следующая остановка Венера, Европа или Марс

От Редактора

Mars One настроен на покорение Солнечной системы: Следующая остановка Венера, Европа или Марс

Глава Mars One уверен, что люди всё же покинут Землю.

Сюжеты :

Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года
| | Сестра Ольги Бузовой засветила интимное место на новом фото

Сестра Ольги Бузовой засветила интимное место на новом фото

Вчера, 18:45
Сестра ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой Анна порадовала подписчиков откровенным снимком на курорте. При этом она едва не свалилась в море.

Сестра Ольги Бузовой засветила интимное место на новом фото

 

Анна Бузова в данное время находится на отдыхе в Таиланде. Радуясь теплым солнцу и океану, она решила сделать фотографию на память. Девушка попыталась забраться на прибрежный камень, дабы распластаться на нем для большего эффекта, но у нее это не заладилось.

Анна пишет своим поклонникам, что не может понять, как многие девушки умеют делать красивые изображения на камнях. Она потерпела поражение, потому как камень, на который взобралась Бузова, неудобный и скользкий, к тому же из-него постоянно выползали морские обитатели, неизвестные доселе хрупкой Анне. Девушка утверждает, что свободно лечь на камне и сделать сексуальное фото для нее задача непосильная.

Тем не менее, она сделала фотоснимок, хоть и потратила, по собственным признаниям, немало времени. Сестра ведущей просит не сильно чудить новый кадр, отметив, что пошла отдыхать далее, а именно на Бангл-роуд.
Никита Готский
Новости по теме
Сестра Ольги Бузовой восхитила снимком в сексуальном купальнике
Сестра Ольги Бузовой восхитила снимком в сексуальном купальнике

Родная сестра телеведущей Ольги Бузовой Анна не отстает от своей знаменитой родственницы и также делится с поклонниками снимками в сексуальных купальниках.

Анна и Ольга Бузовы порадовали фанатов снимком в купальниках
Анна и Ольга Бузовы порадовали фанатов снимком в купальниках

Сестра весьма популярной российской певицы Ольги Бузовой Анна опубликовала в своём Instagram фотографию, на которой они вместе с телеведущей запечатлены в

Тенью Ольги Бузовой стала ее родная сестра
Тенью Ольги Бузовой стала ее родная сестра

Сестра известной ведущей "Дома-2" Ольги Бузовой Анна стала настоящей тенью для своей родственницы.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости