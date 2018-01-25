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| | Болезнь Боярского спасла его от развода с женой

Болезнь Боярского спасла его от развода с женой

Вчера, 18:30
Российский актер Михаил Боярский рассказал о своей супружеской жизни в эфире передачи «Судьба человека». В его браке всегда бушевала страсть.

Болезнь Боярского спасла его от развода с женой

 

Боярский стал широко известен после роли Д’Артаньяна. Снимаясь в фильме про мушкетеров, актер жил вместе с родной матерью, которая внимательно следила за жизнью Боярского. Сами артист признается, что не являлся воспитанным человеком, поэтому мать постоянно приглядывала за ним.

Актер не намерен скрывать, что у него сложный характер. Супруга Боярского Лариса немало натерпелась от него за 40 лет совместной жизни. При этом кинозвезда женщин ни в чем не винит. Также сообщается, что мать актера не желала, дабы ее сын женился на Ларисе, но ей пришлось принять выбор артиста. Михаил вспоминает, что мать настороженно относилась к его спутнице, и была рада, что возлюбленная ее именитого отпрыска сильно любила их детей.

Михаил и Лариса едва не развелись после премьеры «Трех мушкетеров». Тогда Михаил Боярский стал невероятно популярным, он все время пропадал на съемках и редко бывал дома. В один момент он заболел панкреатитом и чуть не умер, а развод тихо отошел в сторону.
Никита Готский
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