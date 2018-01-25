Алена Водонаева поведала о сексе в 70 лет

Российская телезвезда Алена Водонаева поведала поклонникам о сексе в 70-летнем возрасте. Мнение экс-участницы «Дом-2» передает отечественная пресса.

Никита Готский

Водонаева прокомментировала отказ западных продюсеров заниматься съемкой третьего эпизода кинокартины «Секс в большом городе». Ведущая расстроилась, когда узнала о нежелании Голливуда снимать продолжение киноленты. Беседуя с СМИ о теме интима в старческом возрасте, Алена выразила мнение, что предаваться любовным утехам в преклонном возрасте неестественно, потому как у полового партнера уже нет прежней привлекательности. Собеседники Водонаевой не согласились с ней, объясняя собственную позицию умением девушек сохранять сексуальность в любом возрасте. Парень беседовавший с Водонаевой, отметил, что желает ее всегда. На это Алена приветливо рассмеялась.