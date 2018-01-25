Интернет заполнился фальшивым порно со знаменитостями

Недавно в Сети разгорелся скандал из-за множественных поддельных порновидео со знаменитостями. С помощью новой технологии буквально любой желающий может создать фальшивый ролик с участием кого угодно.

Виктория Озерова

В прошедшем месяце пользователь deepfakes на форуме Reddit рассказал об изобретенном им алгоритме машинного обучения, при помощи которого можно сгенерировать поддельное порно с участием любой звезды. При этом он уточнил, что это его своеобразное «хобби». После этого подобные видео буквально заполнили Сеть. Один из последователей deepfakes выпустил приложение, позволяющее сделать фальшивое порно с кем угодно с высоким уровнем достоверности. Приложение бесплатное и в свободном доступе, оно даже обучает новичков. «Фэйковое» видео создается буквально за считанные часы.Еще месяц назад эксперты не видели в этом ничего плохого, но сейчас специалисты опасаются, что фальшивые новости со всех сфер заполнят Сеть.