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От Редактора

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| | Интернет заполнился фальшивым порно со знаменитостями

Интернет заполнился фальшивым порно со знаменитостями

Вчера, 18:17
Недавно в Сети разгорелся скандал из-за множественных поддельных порновидео со знаменитостями. С помощью новой технологии буквально любой желающий может создать фальшивый ролик с участием кого угодно.

Интернет заполнился фальшивым порно со знаменитостями

 

В прошедшем месяце пользователь deepfakes на форуме Reddit рассказал об изобретенном им алгоритме машинного обучения, при помощи которого можно сгенерировать поддельное порно с участием любой звезды. При этом он уточнил, что это его своеобразное «хобби». После этого подобные видео буквально заполнили Сеть. Один из последователей deepfakes выпустил приложение, позволяющее сделать фальшивое порно с кем угодно с высоким уровнем достоверности. Приложение бесплатное и в свободном доступе, оно даже обучает новичков. «Фэйковое» видео создается буквально за считанные часы.

Еще месяц назад эксперты не видели в этом ничего плохого, но сейчас специалисты опасаются, что фальшивые новости со всех сфер заполнят Сеть.
Виктория Озерова
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