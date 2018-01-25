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| | Лия Ахеджакова опровергла высказывания о «пыльном карлике»

Лия Ахеджакова опровергла высказывания о «пыльном карлике»

Вчера, 17:45
Лия Ахеджакова опровергла сведения о том, что она высказывалась за разрушение мавзолея «пыльного карлика» Ленина. Артистка обругала приписавших ей данные слова, назвав «сволочами».

Лия Ахеджакова опровергла высказывания о «пыльном карлике»

 

Недавно Лия Ахеджакова оказалась в центре скандала. Началось с того, что некоторые СМИ проинформировали, что артистка в интервью на отечественное радио заявила, что мавзолей на Красной площади надо разрушить. При этом актриса якобы назвала Ленина «пыльным карликом» и пожелала, чтобы на главной площади столицы построили мавзолей ей, потому что ее любят люди. Пользователи Сети возмутились и раскритиковали такие высказывания. В новом интервью Лия Ахеджакова опровергла данную информацию. Она объявила, что никогда такого не говорила, а подобное следует считать уголовным преступлением. Приписавших ей высказывания Ахеджакова назвала «сволочами».

По словам артистки, это не первая такая ситуация, и ее адвокат борется с тремя «ложными» Twitter.
Виктория Озерова
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