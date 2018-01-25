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| | Мединский присоединился к соболезнованиям родным Сенчиной

Мединский присоединился к соболезнованиям родным Сенчиной

Вчера, 16:48
Владимир Мединский, являющийся министром культуры России, присоединился к многим известным личностям, выразив соболезнования друзьям и близким Людмилы Сенчиной, которая ушла из жизни в одной из клиник Петербурга.

Мединский присоединился к соболезнованиям родным Сенчиной

 

Новость о кончине выдающейся отечественной певицы Людмилы Сенчиной вызвала волну скорби не только у её многочисленных фанатов, но также у множества известных личностей, которые присоединились к соболезнованиям в знак невосполнимой утраты. Помимо глав Петербурга и Ленинградской области к соболезнованиям присоединился и Владимир Мединский. Мединский заявил, что кончина Людмилы Сенчиной является великой утратой для всей отечественной культуры. Саму певицу политик охарактеризовал как крайне обаятельную, щедрую и душевную женственную персону.

Мединский добавил, что всю свою жизнь певица посвятила благой цели – служению людям и искусству, радуя своих многочисленных поклонников своим творчеством. Напомним, помимо политических деятелей свои соболезнования родным певицы выразил и Иосиф Кобзон.
Александр Вест
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