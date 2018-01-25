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| | «Голые» бабушки: Звезды старше 50 лет, которые шокируют откровенными нарядами

«Голые» бабушки: Звезды старше 50 лет, которые шокируют откровенными нарядами

Вчера, 18:00
Нередко известные знаменитые женщины на красных дорожках появляются в «голых» нарядах или демонстрируют свои оголенные части тела. Пользователи Сети составили рейтинг звезд, которые после 50 лет продолжают носить неприличные наряды.

«Голые» бабушки: Звезды старше 50 лет, которые шокируют откровенными нарядами

 

59-летняя певица Мадонна до сих пор носит откровенные наряды не только в клипах, но в повседневной жизни. Знаменитость считает, что фигура позволяет ей надевать «голые» платья. Не отстает и 63-летняя Любовь Успенская, которая продолжает волновать мужчин своими глубокими вырезами в области груди. Ультраглубокие декольте, отсутствие нижнего белья и прозрачные наряды — отличительные черты стиля 54-летней Лолиты, особенно в последние годы.

62-летняя Донателла Версаче также любит откровенные наряды, но только своего бренда. Ровесница дизайнера 62-летняя Крис Дженнер, как и её знаменитая дочь Ким Кардашьян, также появляться на публике в обтягивающих лосинах или мини-платьях.
Светлана Славянская
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