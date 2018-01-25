Лена Максимова выложила в Сеть первое «неприличное» фото

Певица Лена Максимова выложила в Instagram свое первое «неприличное» фото. Знаменитость при этом решила поинтересоваться у фолловеров, стоит ли в дальнейшем выкладывать такие снимки на всеобщее обозрение и следует быть скромнее. Лена пообещала даже удалить этот пост, если подписчики сочтут его вульгарным.

Дарья Светозарова

На снимке, за который переживает Максимова, она изображена в бикини с причудливым геометрическим орнаментом. Выяснилось, что все опасения певицы были напрасными. Подписчики практически в один голос заявили, что с такими потрясающими данными, Лене было неприлично не опубликовать такое фото. Фигуру девушки назвали бесподобной, шикарной, точеной. Поклонники сошлись на том, что если снимок не вульгарный, то нет смысла скрывать то, чем наделила природа.Нашлись и такие, кто остался недоволен фотографией. По их мнению, снимки в концертных платьях получались у Елены намного эффектнее, а так она уподобилась всем остальным. Однако, негативно настроенные пользователи остались в меньшинстве.