Экс-солистка "Серебро" похвасталась отсутствующей грудью во время эротического танца

Фанаты обратили внимание на то, что у Фаворской грудь стала вовсе маленькой. Кроме того, девушка во время эротического танца показала поклонникам торчащие кости около бёдер. Поклонники в один голос стали говорить об анорексии экс-солистки «Серебро».
«Поля, тебе бы кушать надо начать, вовсе исхудала, кошмар просто», - написала одна из подписчиц. Некоторые уточнили, что у Фаворской проблемы с внешностью начались после ухода из коллектива. Но сама певица не спешит говорить о своих недостатках. Кроме того, Фаворская крупным планом во время танца показала отсутствующую грудь, что только вызвало гнев поклонников.