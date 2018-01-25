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| | Экс-солистка "Серебро" похвасталась отсутствующей грудью во время эротического танца

Экс-солистка "Серебро" похвасталась отсутствующей грудью во время эротического танца

Сегодня, 15:15
Экс-солистка группы «Серебро» Полина Фаворская показала своим поклонника эротический танец, в ходе которого была продемонстрирована грудь нулевого размера. Подписчики стали массово советовать певице начать нормально питаться.

Экс-солистка "Серебро" похвасталась отсутствующей грудью во время эротического танца

 

Фанаты обратили внимание на то, что у Фаворской грудь стала вовсе маленькой. Кроме того, девушка во время эротического танца показала поклонникам торчащие кости около бёдер. Поклонники в один голос стали говорить об анорексии экс-солистки «Серебро».

«Поля, тебе бы кушать надо начать, вовсе исхудала, кошмар просто», - написала одна из подписчиц. Некоторые уточнили, что у Фаворской проблемы с внешностью начались после ухода из коллектива. Но сама певица не спешит говорить о своих недостатках. Кроме того, Фаворская крупным планом во время танца показала отсутствующую грудь, что только вызвало гнев поклонников.
Вещий Олег
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