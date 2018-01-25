Вдова Сергея Бодрова рассказала, как мошенники похитили её деньги

Вдова известного отечественного актёра Сергея Бодрова Светлана рассказала о том, как неизвестным злоумышленникам удалось наживиться на её доверчивости. Преступники использовали телефонную схему махинации, чтобы получить доступ к её финансам.

Александр Вест

Светлана поведала о том, что злоумышленники подловили её именно в тот момент, когда в её жизни настал довольно тяжёлый период из-за того, что в её загородном особняке произошла коммунальная авария, а её передачу сняли с эфира федерального телевизионного канала. Находясь в глубоких раздумьях, вдова Бодрова приняла телефонный звонок, а голос в трубке назвался представителем банковской организации, где хранились сбережения Светланы.Девушка пояснила, что в доказательство своей должности в банке злоумышленник продиктовал точные паспортные данные и другую личную информацию, которую могла знать только она, поэтому она без сомнения продиктовала преступнику код подтверждения, который пришёл ей на мобильный телефон, что дало мошенникам возможность снять её финансовые накопления.