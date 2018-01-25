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| | Вдова Сергея Бодрова рассказала, как мошенники похитили её деньги

Вдова Сергея Бодрова рассказала, как мошенники похитили её деньги

Сегодня, 15:27
Вдова известного отечественного актёра Сергея Бодрова Светлана рассказала о том, как неизвестным злоумышленникам удалось наживиться на её доверчивости. Преступники использовали телефонную схему махинации, чтобы получить доступ к её финансам.

Вдова Сергея Бодрова рассказала, как мошенники похитили её деньги

 

Светлана поведала о том, что злоумышленники подловили её именно в тот момент, когда в её жизни настал довольно тяжёлый период из-за того, что в её загородном особняке произошла коммунальная авария, а её передачу сняли с эфира федерального телевизионного канала. Находясь в глубоких раздумьях, вдова Бодрова приняла телефонный звонок, а голос в трубке назвался представителем банковской организации, где хранились сбережения Светланы.

Девушка пояснила, что в доказательство своей должности в банке злоумышленник продиктовал точные паспортные данные и другую личную информацию, которую могла знать только она, поэтому она без сомнения продиктовала преступнику код подтверждения, который пришёл ей на мобильный телефон, что дало мошенникам возможность снять её финансовые накопления.
Александр Вест
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