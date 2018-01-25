Александр Олешко шокирован смертью Сенчиной

Российский актер Александр Олешко прокомментировал смерть Людмилы Сенчиной. Он шокирован смертью певицы.

Никита Готский

На своей странице в Instagram Олешко сообщает о личной скорби касательно кончины Сенчиной. «Невозможно поверить», пишет актер, высказываясь о новости по поводу ухода в мир иной российский артистки. Характеризуя Людмилу Петровну, Олешко называет «Божественным даром», умноженным на труд, а также хрустальным голосом и красотой. Александр благодарит умершую исполнительницу за ее творчество, к которому люди, по его мнению, будут еще неоднократно возвращаться с целью услышать истинное искусство, а не «шум и гам», которые, как утверждает Олешко, в настоящее время именуется шоу-бизнесом.Подписчики Александра Олешко выражают солидарность с актером, а также соболезнуют по поводу смерти Людмилы Сенчиной. «Светлая память», «Светлый человек», пишут они под новым постом владельца аккаунта. Фолловеры сообщают, что грустно, когда умирают такие люди, как Сенчина, которую они знали, как «веселую, озорную и энергичную» женщину.