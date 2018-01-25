Юрий Лоза "провел" Элтона Джона на пенсию

Юрий Лоза "провел" Элтона Джона на пенсиюСегодня, 15:12
Единственный концерт в России Элтона Джона пройдет 14 декабря этого года в помещении московского Crocus City Hall. Об этом стало известно из российских СМИ.
Представитель Элтона Джона опроверг информацию о выступлении певца на инаугурации Дональда Трампа, которая состоится в январе. Ранее о его участии в
Журналисты запечатлели известного британского музыканта Элтона Джона в инвалидном кресле во время семейной прогулки в Диснейленде. Что интересно, исполнитель в