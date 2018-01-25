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| | Юрий Лоза "провел" Элтона Джона на пенсию

Юрий Лоза "провел" Элтона Джона на пенсию

Сегодня, 15:12
Российский артист Юрий Лоза решил высказаться относительно появившейся новости о том, что британец Элтон Джон решил закончить свою гастрольную деятельность. Музыкант, на этот раз, решил отказаться от противоречивых заявлений и лишь похвалил британского артиста и добавил, что российской публике несказанно повезло увидеть его выступление на сцене.
 

Юрий Лоза "провел" Элтона Джона на пенсию

 

«Время есть время и никуда от него, увы, не деться. Когда-нибудь все заканчивается, так же, как и концертная деятельность Элтона Джона. За свою жизнь он успел сделать очень много и наверняка побывал везде, где хотел. Он является прекрасным примером для подражания и образцом творческой плодовитости», - утверждает Лоза.
 
Как известно, ранее 70-летний Элтон Джон выступил с заявлением о том, что после того, как подойдет к концу его заключительное мировое турне, старт которого запланирован на сентябрь 2018 года, он полностью прекратит концертную деятельность. Интересно и то, что о студийной артист ничего не сказал, потому фанаты понадеялись увидеть от Элтона Джона еще один альбом.

Николай Офицеров
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