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| | Без макияжа не красавица: Дочь Джонни Деппа шокировала своим внешним видом

Без макияжа не красавица: Дочь Джонни Деппа шокировала своим внешним видом

Сегодня, 15:07
Дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради модель Лили-Роуз Депп шокировала интернет-пользователей своим внешним видом без косметики. Многие даже не узнали молодую девушку без привычной укладки на голове и голливудского макияжа.

 

Американские папарацци сфотографировали в Лос-Анджелесе дочь популярного актера Джонни Деппа Лили-Роуз, которая в свои 18 лет уже является успешной моделью. Поклонники привыкли видеть юную девушку на красной дорожке, где она сверкала в гламурных платьях и с тяжелым макияжем. Однако снимки в аэропорту Лили-Роуз показали, что косметика играет большую роль во внешности девушки.

Без макияжа не красавица: Дочь Джонни Деппа шокировала своим внешним видом

 

Некоторые пользователи Сети даже не узнали дочь Деппа без косметики и заявили, что модели является далеко не красавицей. Однако многие поклонники оценили фигуру девушки, за которой Лили-Роуз внимательно следит.
Светлана Славянская
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