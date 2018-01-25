Без макияжа не красавица: Дочь Джонни Деппа шокировала своим внешним видом

Дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради модель Лили-Роуз Депп шокировала интернет-пользователей своим внешним видом без косметики. Многие даже не узнали молодую девушку без привычной укладки на голове и голливудского макияжа.

Американские папарацци сфотографировали в Лос-Анджелесе дочь популярного актера Джонни Деппа Лили-Роуз, которая в свои 18 лет уже является успешной моделью. Поклонники привыкли видеть юную девушку на красной дорожке, где она сверкала в гламурных платьях и с тяжелым макияжем. Однако снимки в аэропорту Лили-Роуз показали, что косметика играет большую роль во внешности девушки.

Светлана Славянская

Некоторые пользователи Сети даже не узнали дочь Деппа без косметики и заявили, что модели является далеко не красавицей. Однако многие поклонники оценили фигуру девушки, за которой Лили-Роуз внимательно следит.