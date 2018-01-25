Динозавр Барни из детского шоу ведет курсы тантрического секса

52-летний Дэвид Джойнер, сыгравший динозавра Барни в популярной в 90-х детской телепередаче «Barney and Friends», стал гуру тантрического секса. На занятия к американцу выстаиваются очереди.

Виктория Озерова

В 2004 году Дэвид Джойнер, плюшевый динозавр из «Barney and Friends», открыл курсы «Tantra Harmony». Один сеанс стоит 350 долларов. За эти деньги клиентки смогут принять специальную ванну и получить массаж, которые помогут им «балансировать чакры» и, возможно, достичь оргазма. К настоящему времени Джойнер стал настоящим гуру тантрического секса, к которому сложно попасть. Своих клиенток он называет богинями и считает, что его призвание открывать настоящую природу каждой женщины.Заниматься данной практикой Джойнер начал еще в 80-х, но на период съемок в детской передаче прекратил. Его занятия носят спорный характер, так как одной из услуг является незащищенный секс, но пока на Джойнера никто не жаловался.