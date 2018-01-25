Жена Шнурова раскрыла секрет своей молодости и красоты

Жена известного российского певца Сергея Шнурова рассказала о том, что всегда выглядит свежо и естественно благодаря особой диете, которую она соблюдает изо дня в день.

Александр Вест

31-летняя Матильда не раз сталкивалась с вопросами своих многочисленных поклонников относительно её рецепта молодости и красоты. Фанаты Сергея Шнурова не раз заявляли, что его супруга не выглядит на свои года, замечая, что певец не прогадал с выбором невесты. Матильда объяснила фанатам о том, что ей пришлось кардинально поменять свой рацион для того, чтобы определить, что лучше подходит её организму. Методом проб и ошибок супруга Шнурова поняла, что ей стоит исключить из собственного рациона глютен и углеводы, что она и сделала.Многочисленные поклонники были весьма удивлены узнав также и о том, что Матильда не употребляет в пищу молочные продукты, избегая попадания в свой организм лактозы. Также Матильда уточнила, что блюда из каши по утрам отныне ей заменяют различные угощения из яиц с кокосовым молоком.