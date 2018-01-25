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| | Олега Табакова периодически вводят в кому

Олега Табакова периодически вводят в кому

Сегодня, 14:53
Состояние здоровья Олега Табакова снова осложнилось, врачи ввели его в очередную искусственную кому и не перестают бороться за его жизнь.

Олега Табакова периодически вводят в кому

 

Олег Табаков находится в больнице № 1 им. Н. И. Пирогова, в которой лучшие специалисты продолжают вести борьбу за жизнь всеми любимого актера. Состояние здоровья Табакова изменилось и не в лучшую сторону. Для того, чтобы организм актера переборол болезнь его периодически погружают в искусственную кому. Во время сознательного состояния Табаков ведет себя адекватно, находится при своей памяти и делает все то, что предписывают врачи. Однако длительная болезнь дает о себе знать, организм сильно ослаблен и актер быстро устает.

Напомним, что Олега Табакова увезла карета скорой помощи в больницу еще в 2017 году 27 ноября. И с тех пор актер ни разу не покидал стены своей палаты.
Пелагея Лебединская
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