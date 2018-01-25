Олега Табакова периодически вводят в кому

Состояние здоровья Олега Табакова снова осложнилось, врачи ввели его в очередную искусственную кому и не перестают бороться за его жизнь.

Пелагея Лебединская

Олег Табаков находится в больнице № 1 им. Н. И. Пирогова, в которой лучшие специалисты продолжают вести борьбу за жизнь всеми любимого актера. Состояние здоровья Табакова изменилось и не в лучшую сторону. Для того, чтобы организм актера переборол болезнь его периодически погружают в искусственную кому. Во время сознательного состояния Табаков ведет себя адекватно, находится при своей памяти и делает все то, что предписывают врачи. Однако длительная болезнь дает о себе знать, организм сильно ослаблен и актер быстро устает.Напомним, что Олега Табакова увезла карета скорой помощи в больницу еще в 2017 году 27 ноября. И с тех пор актер ни разу не покидал стены своей палаты.