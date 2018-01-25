Участница «Мисс мира» пробивается в политику с помощью откровенных фото

25-летняя участница конкурса «Мисс мира» из Колумбии Каролина Флорес Гонсалес решила сделать политическую карьеру. Обладательнице многомиллионного состояния надоел шоу-бизнес. Теперь звезда Instagram планирует взобраться на политический Олимп.

В 19 лет девушка стала супругой видного политического деятеля Хосе Родольфа Переса. Несмотря на то, что он щедро одаривал спутницу жизни. Вместе они пробыли всего четыре года. За это время девушка успела стать звездой соцсетей. На ее блог подписано более 50 тысяч человек. Фолловеры часто получают возможность лицезреть Каролину в откровенных ракурсах. Девушка не стесняется хвалиться снимками своей роскошной жизни.

Дарья Светозарова

Однако жизнь в довольствии – далеко не все, что волнует красавицу. Свою активную жизненную позицию Каролина решила реализовать на посту политика – перспективе модель надеется стать представителем Боготы, столицы Колумбии. Модель искренне возмущена разгулом коррупции в стране, а также жестоким обращением с детьми и женщинами. Девушка подчеркивает, что законы в Колумбии неэффективны. Она выступает за то, чтобы вовсе очистить улицы от жестоких мужчин.Несмотря на благородные намерения, Каролину воспринимают не как политика или активистку. Своей популярности модель обязана сексуальным фото, из-за которых на ее профиль в соцсети подписываются все новые пользователи.