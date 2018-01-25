Стало известно, где похоронят Сенчину

Юрий Шварцкопф, являющийся гендиректором петербургского Театра музыкальной комедии, поведал широкой общественности о последнем волеизъявлении усопшей Людмилы Сенчиной. Похоронят известную диву эстрады в Санкт-Петербурге.

Александр Вест

Многие известные личности, среди которых и Иосиф Кобзон, выразили свои глубочайшие соболезнования в связи с кончиной выдающейся певицы Людмилы Сенчиной, ушедшей из жизни в возрасте 67 лет, так и не сумев побороть тяжёлое заболевание. К всеобщим соболезнованиям присоединился и Юрий Шварцкопф, огласивший последнюю волю певицы. Дива эстрады завещала похоронить её тело в Санкт-Петербурге на Смоленском кладбище. Юрий заметил, что в данный момент он обсуждает все детали предстоящих похорон с родственниками усопшей артистки.Заметим, что соболезнования относительно смерти выдающейся народной артистки выразили и глава Ленинградской области Александр Дрозденко, а также глава Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.