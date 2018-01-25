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| | Елена Летучая из-за проблем со здоровьем покидает шоу «Летучий отряд»

Елена Летучая из-за проблем со здоровьем покидает шоу «Летучий отряд»

Сегодня, 14:10
Довольно популярная российская телеведущая Елена Летучая, которая является лицом известной телевизионной программы «Летучий отряд», рассказала своим поклонникам, почему она больше не сможет принимать участие в съёмках передами.

Елена Летучая из-за проблем со здоровьем покидает шоу «Летучий отряд»

 

В официальном Instagram-аккаунте Елены Летучей появилась публикация, которая стала весьма печальным известием для всех её фанатов и для неё самой. Елена поведала своим многочисленным поклонникам, которых у неё в Instagram насобиралось уже более миллиона, что она больше не сможет участвовать в съёмках программы в связи с выявленной у неё нестабильной стенокардией. С таким диагнозом врачи запретили Елене осуществлять несколько перелётов в течение одной недели, чего требовали съёмки шоу.

Елена Летучая из-за проблем со здоровьем покидает шоу «Летучий отряд»

 

Летучая заявила, что она могла бы вести передачу из студии, однако, не посещая мест, откуда ведётся репортаж, не общаясь лично с людьми, о которых рассказывается в программе, она не будет полноценно участвовать в создании шоу, что по её мнению, будет весьма нечестно.
Александр Вест
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