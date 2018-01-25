Елена Летучая из-за проблем со здоровьем покидает шоу «Летучий отряд»

Довольно популярная российская телеведущая Елена Летучая, которая является лицом известной телевизионной программы «Летучий отряд», рассказала своим поклонникам, почему она больше не сможет принимать участие в съёмках передами.

В официальном Instagram-аккаунте Елены Летучей появилась публикация, которая стала весьма печальным известием для всех её фанатов и для неё самой. Елена поведала своим многочисленным поклонникам, которых у неё в Instagram насобиралось уже более миллиона, что она больше не сможет участвовать в съёмках программы в связи с выявленной у неё нестабильной стенокардией. С таким диагнозом врачи запретили Елене осуществлять несколько перелётов в течение одной недели, чего требовали съёмки шоу.

Александр Вест

Летучая заявила, что она могла бы вести передачу из студии, однако, не посещая мест, откуда ведётся репортаж, не общаясь лично с людьми, о которых рассказывается в программе, она не будет полноценно участвовать в создании шоу, что по её мнению, будет весьма нечестно.