Самая полная модель расплакалась после заключения контракта

Самая полная модель в мире из США Эшли Грэм заключила свой первый договор с производителем косметики Revion. Об этом сообщают западные издания.

Никита Готский

Как сообщает звезда в соцсети Instgram, история сложилась так, что полным представительницам прекрасного пола никогда не давали возможность сотрудничать с фирмами-изготовителям косметических средств. Для Грэм это абсолютно новая ступень, потому как ранее такого не происходило. Эшли признается, что счастлива в настоящее время, и даже расплакалась по такому поводу. Отныне она является лицом линии «Живая смелость».Немного прежде стало известно, что Эшли Грэм приняла участие в эротической фотосессии в головном уборе монахини. На фотографии девушка с ярким макияжем поддерживает свою грудь, а на ее голове имеется апостольник. Аксессуары для фотосъемки представил бренд Gucci. Фотографом выступил известный специалист из США Бен Хассет.