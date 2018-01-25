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| | В Сеть попали снимки Натальи Рудовой с «голым» лицом

В Сеть попали снимки Натальи Рудовой с «голым» лицом

Сегодня, 13:48
В Сети появились новые снимки популярной российской актрисы Натальи Рудовой без грамма косметики на лице. Интернет-пользователи были поражены естественным внешним видом знаменитости.

В Сеть попали снимки Натальи Рудовой с «голым» лицом

 

Наталья Рудова любит радоваться своих поклонников необычными фотографиями, на которых актриса позирует в сексуальных нарядах или позах. Однако недавно девушка поразила своих фолловеров абсолютно «голым» лицом, без грамма макияжа. Фанаты актрисы отметили, что не каждая россиянка может похвастаться такой же гладкой кожей без единого изъяна, как у Рудовой.

В комментариях под снимком появлялись только восторженные отзывы, а сама фотография за сутки набрала почти 80 тысяч отметок «Мне нравится». Всего на актрису в Instagram подписано 2,9 миллионов фолловеров.
Светлана Славянская
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