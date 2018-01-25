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| | Людмила Сенчина в завещании указала условия своих похорон

Людмила Сенчина в завещании указала условия своих похорон

Сегодня, 13:37
25 января умерла Народная артистка Людмила Сенчина. Она скончалась сегодня утром в больнице города Санкт-Петербург.

Людмила Сенчина в завещании указала условия своих похорон

 

Людмила Сенчина отошла в мир иной в возрасте 67 лет. Она более полутора лет боролась с тяжелой болезнью, причина смерти стала онкологическая опухоль. Несмотря на страшную болезнь, которая причиняла ей страшную боль, Сенчина до последнего появлялась на телевидении, и даже давала выступления. Похоронят артистку, как было указано в ее завещании, на Смоленском кладбище. Дата погребения и где будет проходить прощальная церемония еще не известно. Все знаменитые артисты России скорбят об утрате Людмилы Сенчиной, и ждут оглашения даты и места прощания с актрисой, что бы приехать провести ее в последний путь.

Отметим, что в данный момент родственники Людмилы Сенчиной занимаются организационными вопросами проведения похорон. Траурную церемонию также помогает организовывать Юрий Шварцкопф гендиректор театра, в котором работала актриса.
Пелагея Лебединская
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