На последнем концерте Сенчина выступала через боль

В интервью СМИ Лавринович заявила, что усопшая певица собиралась выступить на мероприятиях, посвященных годовщине снятия блокады Ленинграда 27 января нынешний год. В период своих последних гастролей Сенчина чувствовала себя плохо, в связи с чем, организаторы хотели уберечь ее от дополнительных нагрузок. Три месяца назад певицы дала последний концерт, несмотря на сильные боли в организме. Она стойко переносила рак и верила в силу настроения.
Эмма Лавринович утверждает, что осенью БКЗ «Октябрь» отмечал день рождение, руководители учреждения пригласили выступить по такому событию Людмилу Сенченко, Та, несмотря на тяжелую болезнь, вышла на сцену. Она пела и улыбалась зрителям, которые не знали о ее состоянии. По мнению Лавринович, у певицы имелось большое желание выжить, но этого не произошло.