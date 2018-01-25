На последнем концерте Сенчина выступала через боль

Людмила Сенчина отыграла свой последний концерт через сильную боль. Об этом рассказала ее подруга Эмма Лавринович.

Никита Готский

В интервью СМИ Лавринович заявила, что усопшая певица собиралась выступить на мероприятиях, посвященных годовщине снятия блокады Ленинграда 27 января нынешний год. В период своих последних гастролей Сенчина чувствовала себя плохо, в связи с чем, организаторы хотели уберечь ее от дополнительных нагрузок. Три месяца назад певицы дала последний концерт, несмотря на сильные боли в организме. Она стойко переносила рак и верила в силу настроения.Эмма Лавринович утверждает, что осенью БКЗ «Октябрь» отмечал день рождение, руководители учреждения пригласили выступить по такому событию Людмилу Сенченко, Та, несмотря на тяжелую болезнь, вышла на сцену. Она пела и улыбалась зрителям, которые не знали о ее состоянии. По мнению Лавринович, у певицы имелось большое желание выжить, но этого не произошло.