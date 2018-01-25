Кобзон скорбит о смерти певицы Сенчиной

Иосиф Кобзон заметил, что сцену покинула всеми любимая Золушка. Артист заявил, что Людмила Сенчина была замечательным исполнителем, подарила множество великолепных песен, которые полюбили её многочисленные поклонники. Певец также добавил, что в данный момент в российской эстраде нет артистов, подобных Людмиле Сенчиной, поэтому эту утраты нужно считать невосполнимой. Кобзон также заверил, что ему очень жаль, что сцена потеряла такую замечательную певицу, а поклонники потеряли такого замечательного человека.
Напомним, в результате безуспешной борьбы с тяжелейшим заболеванием, от которого певица страдала последние полтора года своей жизни, Людмила Сенчина скончалась в возрасте 67 лет в одной из петербургских клиник.