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| | Кобзон скорбит о смерти певицы Сенчиной

Кобзон скорбит о смерти певицы Сенчиной

Сегодня, 13:02
Выдающийся отечественный певец Иосиф Кобзон присоединился к всеобщим соболезнованиям относительно кончины весьма известной певицы Людмилы Сенчиной. Артист рассказал о том, чего лишилась эстрада с уходом певицы.

Кобзон скорбит о смерти певицы Сенчиной

 

Иосиф Кобзон заметил, что сцену покинула всеми любимая Золушка. Артист заявил, что Людмила Сенчина была замечательным исполнителем, подарила множество великолепных песен, которые полюбили её многочисленные поклонники. Певец также добавил, что в данный момент в российской эстраде нет артистов, подобных Людмиле Сенчиной, поэтому эту утраты нужно считать невосполнимой. Кобзон также заверил, что ему очень жаль, что сцена потеряла такую замечательную певицу, а поклонники потеряли такого замечательного человека.

Кобзон скорбит о смерти певицы Сенчиной

 

Напомним, в результате безуспешной борьбы с тяжелейшим заболеванием, от которого певица страдала последние полтора года своей жизни, Людмила Сенчина скончалась в возрасте 67 лет в одной из петербургских клиник.
Александр Вест
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