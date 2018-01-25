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| | Google показал удаленное голое фото Эмили Ратаковски

Google показал удаленное голое фото Эмили Ратаковски

Сегодня, 13:05
Эмили Ратаковски решила снова обрадовать своих фанатов интимным фото, но на этот раз модель буквально через несколько минут удалила с Instagram снимок. 26-летняя знаменитость не подозревала, что Google помнит все.

Google показал удаленное голое фото Эмили Ратаковски

 

Эмили Ратаковски довольно часто удивляет поклонников пикантными фото. 26-летняя модель и актриса абсолютно не стесняется своего тела, поэтому с удовольствием демонстрирует его другим. Мужская половина фанатов в такие моменты приходит в полный восторг. На этот раз Эмили Ратаковски решила немного «подразнить» подписчиков и выложила новое «голое» фото буквально на несколько секунд. На снимке знаменитость запечатлена на фоне природы полностью обнаженной. Модель, по всему видимому, не подозревала, что Google все «запомнил», и теперь в Сети можно без труда отыскать снимок.

Напомним, что Эмили Ратаковски стала популярной после съемок в клипе Робина Тика Blurred Lines. Ролик получился довольно откровенным.
Виктория Озерова
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