Звезда "Папиных дочек" раздвинула ноги для фотосессии

Многочисленные поклонники Мирославы в очередной раз обрадовались новой публикации своей любимой актрисы в её официальном Instagram-аккаунте. В этот раз фанаты Карпенко были поражены красотой и откровенностью загруженного снимка, на котором актриса практически полностью обнажила свои ноги и грудь. Отметим, чтобы пресечь критику своих недоброжелателей, в описании к снимку Мирослава сама указала, что не делала никаких пластических операций, а также не редактировала снимок перед загрузкой, заметив, что хвастается лишь тем, что дано ей от природы.
Многие фанаты были поражены откровенностью снимка, на котором Карпенко запечатлена в довольно эротичной позе с раздвинутыми ногами. Заметим, недавно другая звезда сериала Елизавета Арзамасова также поразила фанатов весьма сексуальной публикацией.