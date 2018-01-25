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| | Звезда "Папиных дочек" раздвинула ноги для фотосессии

Звезда "Папиных дочек" раздвинула ноги для фотосессии

Сегодня, 12:49
В последнее время фанаты популярного сериала «Папины дочки» всё чаще удивляются, замечая, что актрисы, участвовавшие в съёмках шоу, давно уже выросли. Одной из таких девушек оказалась Мирослава Карпович, поразившая фанатов весьма откровенной фотографией.

Звезда "Папиных дочек" раздвинула ноги для фотосессии

 

Многочисленные поклонники Мирославы в очередной раз обрадовались новой публикации своей любимой актрисы в её официальном Instagram-аккаунте. В этот раз фанаты Карпенко были поражены красотой и откровенностью загруженного снимка, на котором актриса практически полностью обнажила свои ноги и грудь. Отметим, чтобы пресечь критику своих недоброжелателей, в описании к снимку Мирослава сама указала, что не делала никаких пластических операций, а также не редактировала снимок перед загрузкой, заметив, что хвастается лишь тем, что дано ей от природы.

Звезда "Папиных дочек" раздвинула ноги для фотосессии

 

Многие фанаты были поражены откровенностью снимка, на котором Карпенко запечатлена в довольно эротичной позе с раздвинутыми ногами. Заметим, недавно другая звезда сериала Елизавета Арзамасова также поразила фанатов весьма сексуальной публикацией.
Александр Вест
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