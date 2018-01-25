Звезда "Папиных дочек" раздвинула ноги для фотосессии

В последнее время фанаты популярного сериала «Папины дочки» всё чаще удивляются, замечая, что актрисы, участвовавшие в съёмках шоу, давно уже выросли. Одной из таких девушек оказалась Мирослава Карпович, поразившая фанатов весьма откровенной фотографией.

Многочисленные поклонники Мирославы в очередной раз обрадовались новой публикации своей любимой актрисы в её официальном Instagram-аккаунте. В этот раз фанаты Карпенко были поражены красотой и откровенностью загруженного снимка, на котором актриса практически полностью обнажила свои ноги и грудь. Отметим, чтобы пресечь критику своих недоброжелателей, в описании к снимку Мирослава сама указала, что не делала никаких пластических операций, а также не редактировала снимок перед загрузкой, заметив, что хвастается лишь тем, что дано ей от природы.

Александр Вест