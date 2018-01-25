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| | Водонаева назвала убитую в Москве девушку дегенераткой

Водонаева назвала убитую в Москве девушку дегенераткой

Сегодня, 12:35
Бывшая звезда «Дома-2» Алена Водонаева после трагического инцидента с убийством 19-летней девушки студентом Бауманки призвала родителей, в первую очередь, уделять повышенное внимание воспитанию своих детей. Помимо этого, она сравнила убитую с «дегенератками», которые пишут ей хейтерские комментарии в социальных сетях.
 

Водонаева назвала убитую в Москве девушку дегенераткой

 

Светская львица, при этом, отмечает, что сама история ее ужасает. Все произошедшее, однако, она свалила на интернет и влияние Америки.
 
«С появлением интернета и внедрения в еще неокрепшие умы различного информационного мусора, наши подростки черпают, к сожалению, далеко не только хорошее. Примеры со стороны Америки, где тинейджеры у них убивают и насилуют, для нас уже давно стали не просто историями, ведь у нас происходит тоже самое», - утверждает Водонаева.
 
Светская львица утверждает, что просмотрела все аккаунты убитой девушки, а также те группы и публичные сообщества, к которым она имела отношение.
 
«Знаете, от чего я в самом большом шоке? Это от поколения, которое родилось в нулевые и идеализирует депрессивной стиль. Все у них такое грязное, мрачное и они с отрешенными лицами, вроде модные. Гордо несут всю эту чертовщину в массы», - заявила Водонаева. Также светская львица задалась вопросом о том, а куда же все это время смотрят родители этих подростков, причем, обучающихся в престижных вузах.
 
«Хотя, о чем тут говорить, у меня в комментариях постоянно всякие дегенератки пишут километры ненависти, потому я полагают, что если они и плодятся, то чем-то подобным», - заявила Водонаева.

Николай Офицеров
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