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| | Русская «Анджелина Джоли» показала соблазнительные ноги в белых чулках

Русская «Анджелина Джоли» показала соблазнительные ноги в белых чулках

Сегодня, 12:07
Популярная модель из России Галинка Миргаева, которую за поразительные сходства сравнивают с Анджелиной Джоли, продолжает соблазнять поклонников своими превосходными формами. На этот раз девушка похвасталась стройными ногами в белых чулках.

Русская «Анджелина Джоли» показала соблазнительные ноги в белых чулках

 

Известная фотомодель Галинка Миргаева получила популярность не только на территории России, но и далеко за её пределами. Все дело в том, что девушка очень напоминает красавицу Анджелину Джоли в молодости. Теперь Галинка может позволить себе путешествовать по всем странам мира, хотя сама родилась и выросла в Перми.

Русская «Анджелина Джоли» показала соблазнительные ноги в белых чулках

 

На днях Миргаева поделилась результатами очередной соблазнительной фотосессии, где на фото продемонстрировала оголенные ноги. Поклонники похвалили девушку за женственность и не пошлость на снимке.
Светлана Славянская
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