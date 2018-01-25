Русская «Анджелина Джоли» показала соблазнительные ноги в белых чулках

Популярная модель из России Галинка Миргаева, которую за поразительные сходства сравнивают с Анджелиной Джоли, продолжает соблазнять поклонников своими превосходными формами. На этот раз девушка похвасталась стройными ногами в белых чулках.

Известная фотомодель Галинка Миргаева получила популярность не только на территории России, но и далеко за её пределами. Все дело в том, что девушка очень напоминает красавицу Анджелину Джоли в молодости. Теперь Галинка может позволить себе путешествовать по всем странам мира, хотя сама родилась и выросла в Перми.

Светлана Славянская

На днях Миргаева поделилась результатами очередной соблазнительной фотосессии, где на фото продемонстрировала оголенные ноги. Поклонники похвалили девушку за женственность и не пошлость на снимке.