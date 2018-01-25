"Дом-2": Бузова рассказала, у кого из участников искусственная грудь

Одна из подруг Ольги Бузовой воспользовалась услугами пластического хирурга для увеличения груди. Об этом ведущая «Дом-2» написала в Instagram.

Никита Готский

Бузова прорекламировала услуги хирурга, пропиарив силиконовую грудь экс-участницы скандального телепроекта, которая до этого подвергала критике фигуру ведущей. Она опубликовала ее изображение, отметив, что именно так смотрится девушка после операции.Рассмотрев фотографию, пользователи принялись комментировать пост. Одна из подписчиц посоветовала подруге Ольги Анастасии Волынец сопоставить себя с другой российской знаменитостью балериной Анастасией Волочковой, которая славится своей большой красивой грудью. По словам Бузовой, бывшая участница проекта воспользовалась услугами хирурга Павла Пименова. «Выглядит потрясающе»,- пишет она, также добавляя, что для нее было неожиданно узнать о таком положительном результате, достигнутым Волынец.