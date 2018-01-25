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| | «Зачем? Эта не солярий!»: Анастасия Волочкова загорает под кухонными лампами

«Зачем? Эта не солярий!»: Анастасия Волочкова загорает под кухонными лампами

Сегодня, 11:30
Анастасия Волочкова шокировала пользователей Сети новым снимком, на котором она загорает на кухонном столе под лампами. Фанаты были шокированы таким поведением балерины и посоветовали знаменитости вести себя скромнее на публике.

«Зачем? Эта не солярий!»: Анастасия Волочкова загорает под кухонными лампами

 

Недавно Анастасия Волочкова вернулась с отдыха на Мальдивах и, видимо, очень скучает по райским островам. На последнем снимке в Instagram Волочкова в полуголом виде позировала на кухонном столе, а в посту сообщила, что таким образом готовит завтрак.

«Зачем? Эта не солярий!»: Анастасия Волочкова загорает под кухонными лампами

 

«На кухню залезли. Зачем? Эта не солярий!», «Жуть какая! Анастасия как не стыдно? А потом судитесь с людьми за неприличные слова. Вы с себя сначала начните», «Попой и с ногами на столе, как-то не прилично», «Скоро на крышу залезет, не знает чем заняться», «Скоро на люстре и со своим шпагатом», - комментировали снимок интернет-пользователи.
Светлана Славянская
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Комментарии (1):

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Хорошо, что на столе, а не под забором! Хотя, если будет спать с кем попало и до этого недалеко!Медленно, но верно ползет вниз!
Сегодня, 14:51
написал: настя
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