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| | Андрей Гайдулян объяснил причину разлуки с невестой

Андрей Гайдулян объяснил причину разлуки с невестой

Сегодня, 12:19
Российский актер Андрей Гайдулян поведал о расставании с возлюбленной Дианой Очиловой. Пара была вместе один год.

Андрей Гайдулян объяснил причину разлуки с невестой

 

Три года назад у Андрея медики диагностировали лимфому – рак лимфатической ткани. В результате лечения актеру удалось выйти победителем в борьбе с онкологией. Все это время с ним провела невеста Диана Очилова. Они связали себя узами брака в начале осени 2016 года, но через год разошлись.

Гайдулян рассказал журналистам о причинах разлуки с экс-любимой. По его словам, никто из них не изменял своей половинке, но обстоятельства сложились таким образом, что жизненные пути Андрея и Дианы разошлись. В настоящее время актер решил заниматься предпринимательством и пытается построить карьеру в Голливуде.

Как утверждает артист, летом он принял участие в съемках полнометражного фильма. Помогли ему в этом американские друзья, пригласившие поучаствовать в проекте. Кинокартина, в которой работал Андрей, не является высокобюджетной, но он не расстроен, потому как получил важный для себя опыт в голливудской киноиндустрии.
Никита Готский
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