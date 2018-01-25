Андрей Гайдулян объяснил причину разлуки с невестой

Российский актер Андрей Гайдулян поведал о расставании с возлюбленной Дианой Очиловой. Пара была вместе один год.

Никита Готский

Три года назад у Андрея медики диагностировали лимфому – рак лимфатической ткани. В результате лечения актеру удалось выйти победителем в борьбе с онкологией. Все это время с ним провела невеста Диана Очилова. Они связали себя узами брака в начале осени 2016 года, но через год разошлись.Гайдулян рассказал журналистам о причинах разлуки с экс-любимой. По его словам, никто из них не изменял своей половинке, но обстоятельства сложились таким образом, что жизненные пути Андрея и Дианы разошлись. В настоящее время актер решил заниматься предпринимательством и пытается построить карьеру в Голливуде.Как утверждает артист, летом он принял участие в съемках полнометражного фильма. Помогли ему в этом американские друзья, пригласившие поучаствовать в проекте. Кинокартина, в которой работал Андрей, не является высокобюджетной, но он не расстроен, потому как получил важный для себя опыт в голливудской киноиндустрии.