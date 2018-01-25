"Фигура есть, а груди - нет": Поклонники снова назвали Темникову "плоской"

Бывшая участница группы Serebro Елена Темникова похвасталась новой фотографией, сделанной в отеле на Мальдивах. Запечатлена певица в купальнике, который позволяет увидеть все достоинства фигуры девушки. Поклонники, однако, решительно заявили, что хвастать Темниковой особо нечем. В частности, один из комментариев говорил о том, что, хоть фигура у Елены стройная, но груди нет. Другие подписчики также отметили, что артистка «плоская».

В комментариях после этого сразу же разгорелась полемика о том, что не все девушки обязательно должны быть с выдающимся бюстом, дабы покорять своей красотой других. Некоторые, в частности, приводили в пример Ольгу Бузову, которая уж точно не может похвастать внушительной грудью, но тем не менее покоряет поклонников другим. Тоже самое, уверены они, касается и Темниковой.

Как известно, Елена Темникова уже долгое время отдыхает на Мальдивах и регулярно радует поклонников новыми снимками с курорта, чем регулярно заслуживает одобрительные комментарии, хоть и не обходится без язвительных замечаний о ее небольшой груди.

Николай Офицеров