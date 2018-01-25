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| | Сергей Лазарев признался в зависимости

Сергей Лазарев признался в зависимости

Сегодня, 10:21
Известный российский Певец Сергей Лазарев в своём Instagram поведал своим многочисленным поклонникам о своей зависимости. Певец заверил, что весьма зависим от солнца и тёплой погоды.

Сергей Лазарев признался в зависимости

 

В официальном Instagram-аккаунте Сергея Лазарева появилась очередная фотография, на которой певец изображён возле пальмы, скрывающийся в тени от солнца. В описании к снимку Лазарев объяснил, он очень огорчён тем, что следующие несколько месяцев его жизни будут лишены тёплой погоды и солнца, от которого он так зависим. В комментариях многие подписчики Сергея выразили своё недоумение, заметив, что на снимке певец укрывается от солнца, хотя и заявляет, что всем сердцем любит его.

Также многие фанатки Лазарева отметили отличную физическую форму певца, который специально снялся в безрукавке, чтобы показать свои массивные мышцы на руках. Отметим, некоторые поклонники Сергея также заявили, что вечное лето также надоело бы певцу, поэтому важно не забывать о контрасте.
Александр Вест
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