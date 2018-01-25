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| | Певец Шура поведал о новом этапе в его жизни

Певец Шура поведал о новом этапе в его жизни

Сегодня, 12:02
После успешно проведённой операции на тазобедренном суставе, которая позволила артисту ходить, не хромая, Шура поведал о новом этапе своей жизни, который начался благодаря высококвалифицированным российским медицинским специалистом.

Певец Шура поведал о новом этапе в его жизни

 

Последние семь лет жизни Шуры были не самыми лёгкими, так как певцу пришлось преодолеть онкологическое заболевание, а на его место встали постоянные боли в суставе, мешавшие ему наслаждаться свободным движением. По его словам, чтобы продолжать активную творческую деятельность ему приходилось принимать по четыре укола в сутки для того, чтобы иметь возможность выступать на сцене. Певец заметил, что давно уже мечтал избавиться от постоянной физической боли, поэтому решился на операцию, в которой медики заменили его тазобедренный сустав на искусственный.

На вопрос журналистов о том, почему он решился на операцию в России, а не за рубежом, Шура заявил, что верит в профессионализм и золотые руки российских специалистов, которые оправдали его ожидания и подарили ему новую жизнь без боли.
Александр Вест
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