Марию Максакову раскритиковали за наряд ее поклонники

Оперная певица Мария Максакова начала вести в социальной сети YouTube свой собственный видеоблог. На последнем видео Мария была одета в платье с большим декольте, что сразу же начали обсуждать её подписчики.

Пелагея Лебединская

В своих роликах оперная певица ведет обсуждение таких тем, как политика и творческий успех. На последнем видео Мария выступила в платье с большим вырезом-декольте. Поклонники практически не слушали Марию, а все внимание было приковано к её груди, что в данный момент яростно обсуждается в интернете. В настоящее время Максакова живет на Украине в Киеве, но это ей не мешает следить за политикой и общественностью соседней страны - России, о которой и ведется речь в видеоблоге.В марте 2017 года муж Марии, российский политик мигрировавший из России, Денис Вороненков был застрелен в столице Украины возле гостиницы "Премьер Палас". После трагической смерти мужа Максакова так и осталась жить в Киеве.