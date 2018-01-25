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| | Марию Максакову раскритиковали за наряд ее поклонники

Марию Максакову раскритиковали за наряд ее поклонники

Сегодня, 10:45
Оперная певица Мария Максакова начала вести в социальной сети YouTube свой собственный видеоблог. На последнем видео Мария была одета в платье с большим декольте, что сразу же начали обсуждать её подписчики.

Марию Максакову раскритиковали за наряд ее поклонники

 

В своих роликах оперная певица ведет обсуждение таких тем, как политика и творческий успех. На последнем видео Мария выступила в платье с большим вырезом-декольте. Поклонники практически не слушали Марию, а все внимание было приковано к её груди, что в данный момент яростно обсуждается в интернете. В настоящее время Максакова живет на Украине в Киеве, но это ей не мешает следить за политикой и общественностью соседней страны - России, о которой и ведется речь в видеоблоге.

В марте 2017 года муж Марии, российский политик мигрировавший из России, Денис Вороненков был застрелен в столице Украины возле гостиницы "Премьер Палас". После трагической смерти мужа Максакова так и осталась жить в Киеве.
Пелагея Лебединская
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