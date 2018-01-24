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| | Модель Гаянэ Багдасарян опубликовала фото ягодиц и пышной груди

Модель Гаянэ Багдасарян опубликовала фото ягодиц и пышной груди

Вчера, 23:09
Звездой Instagram Гаянэ Багдасарян в своем профиле были продемонстрированы фотографии ягодиц и пышной груди. Не так давно модель сравнивала себя на фото с королевой.

Модель Гаянэ Багдасарян опубликовала фото ягодиц и пышной груди

 

Instagram-модель Гаянэ Багдасарян в одном из последних опубликованных снимков в своем профиле продемонстрировал подписчикам упругие ягодицы. Правильно подобранная поза, одежда и ракурс съемки помогают каждому желающему рассмотреть все подробности фигуры девушки. В подписи к публикации Багдасарян обозначила, что ее слабостью являются черные волосы, а также ее тянет к прекрасному. Поклонники модели по достоинству оценили снимок модели.

Ранее Гаянэ Багдасарян выставляла в открытый доступ собственное фото, где она в полупрозрачном одеянии стоит на фоне большой картины. В подписи модель упомянула знаменитую сказку про голого короля, но с одной поправкой – она королева. Фанаты тут же предположили, что звезда таким образом пытается причислить себя к знати.
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