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| | Фитнес-блогер покорила сеть сексапильностью и юмором

Фитнес-блогер покорила сеть сексапильностью и юмором

Вчера, 22:50
23-летняя жительница Нижнего Новогорода Анастасия Золотая, ведущая блог в Instagram, завоевала признательность пользователей Сети собственным чувством юмора. Это случилось благодаря остроумным подписям к фотографиям, которые повысили интерес к персоне блогера.

Фитнес-блогер покорила сеть сексапильностью и юмором

 

23-летняя фитнес-блогер из Нижнего Новгорода Анастасия Золотая с 320 тысячами фолловеров в Instagram смогла покорить сердца пользователей Сети не только привлекательным спортивным телом, но чувством особенным юмора. Резкий рост популярности стал неожиданностью и для самой девушки.

Деятельность Золотой как блогера началась с того, что девушка публиковала советы по правильному питанию, подкрепляя их собственными фото-результатами после тренировок. Кроме того, блогер публикует и видеоролики с некоторыми смешными ситуациями из своей жизни. В одном из недавних своих «сторис» Золотая шутит над своим профилем в Instagram так, как бы это мог сделать кто-то из ее подписчиков.
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