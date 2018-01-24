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| | Рудову раскритиковали за маленькую грудь

Рудову раскритиковали за маленькую грудь

Вчера, 22:41
Актриса Наталья Рудова попала под критику поклонников. Им не понравилась маленькая грудь звезды.

Рудову раскритиковали за маленькую грудь

 

Ранее Рудова обнародовала в соцсети Instagram новый снимок, где предстала перед фанатами в коротком темном наряде с вызывающим размером и районе декольте. Свой бюст при этом Рудова поспешила прикрыть сомкнутыми руками. Очередное изображение актрисы набрало множество лаков и положительных слов со стороны фолловеров, нашлись и те, кто раскритиковал внешность знаменитости. Им не понравилось то, что Рудова постоянно стремится показывать собственную грудь, принимая во внимание ее незначительный размер.

Прежде актриса посетила премьеру фильма «Zомбоящик» в московском кинотеатре «Октябрь». Рудова надела на себя безразмерную толстовку и сапоги на шнурке, чем и запомнилась на вечере.
Никита Готский
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