Рудову раскритиковали за маленькую грудь

Актриса Наталья Рудова попала под критику поклонников. Им не понравилась маленькая грудь звезды.

Никита Готский

Ранее Рудова обнародовала в соцсети Instagram новый снимок, где предстала перед фанатами в коротком темном наряде с вызывающим размером и районе декольте. Свой бюст при этом Рудова поспешила прикрыть сомкнутыми руками. Очередное изображение актрисы набрало множество лаков и положительных слов со стороны фолловеров, нашлись и те, кто раскритиковал внешность знаменитости. Им не понравилось то, что Рудова постоянно стремится показывать собственную грудь, принимая во внимание ее незначительный размер.Прежде актриса посетила премьеру фильма «Zомбоящик» в московском кинотеатре «Октябрь». Рудова надела на себя безразмерную толстовку и сапоги на шнурке, чем и запомнилась на вечере.