Деми Мур подверглась критике за отсутствие косметики

Знаменитая голливудская актриса Деми Мур славилась тем, что не появлялась на публике и в общественных местах без макияжа. Однако некоторое время назад поклонники раскритиковали знаменитость за отсутствие косметики после того, как в интернете появилось новое фото артистки.

Недавно в интернете появился новый снимок Деми Мур. Фото сделали папарацци, которые запечатлели артистку, когда она выходила из спортивного зала. В тот момент на знаменитости был надет обычный свитер, на котором впереди была изображена змея, а дополняли образ прямые просторные джинсы и черные ботинки. Однако совсем не внешний вид привлек внимание поклонников, а то, что на лице актрисы не было ни капли косметики. Фанаты заметили, что Деми Мур сильно постарела, выглядит старше своих лет.Большинство поклонников вообще не сразу узнали знаменитость, а после посоветовали ей, чтобы она больше никогда не появлялась на людях без макияжа. Однако были и такие верные фанаты, которые стали защищать артистку, заявив, что она прекрасно выглядит в своей естественной красоте. Отметим, что сама знаменитость предпочитает минимальный макияж и даже делится с поклонниками некоторыми секретами сохранения молодости.