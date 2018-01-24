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| | Деми Мур подверглась критике за отсутствие косметики

Деми Мур подверглась критике за отсутствие косметики

Вчера, 22:02
Знаменитая голливудская актриса Деми Мур славилась тем, что не появлялась на публике и в общественных местах без макияжа. Однако некоторое время назад поклонники раскритиковали знаменитость за отсутствие косметики после того, как в интернете появилось новое фото артистки.

 

Недавно в интернете появился новый снимок Деми Мур. Фото сделали папарацци, которые запечатлели артистку, когда она выходила из спортивного зала. В тот момент на знаменитости был надет обычный свитер, на котором впереди была изображена змея, а дополняли образ прямые просторные джинсы и черные ботинки. Однако совсем не внешний вид привлек внимание поклонников, а то, что на лице актрисы не было ни капли косметики. Фанаты заметили, что Деми Мур сильно постарела, выглядит старше своих лет.

Большинство поклонников вообще не сразу узнали знаменитость, а после посоветовали ей, чтобы она больше никогда не появлялась на людях без макияжа. Однако были и такие верные фанаты, которые стали защищать артистку, заявив, что она прекрасно выглядит в своей естественной красоте. Отметим, что сама знаменитость предпочитает минимальный макияж и даже делится с поклонниками некоторыми секретами сохранения молодости.
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