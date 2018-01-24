"Тут срочно требуется психиатр!" или Кирилл Терешин «тюнингует» ноги

Терешин, которого пользователи прозвали «руки-базуки» и возвели в статус интернет-фрика, по всей видимости, не может остановиться в трансформациях собственного тела и продолжает увеличивать свои конечности. На этот раз он решил изменить ноги, и соответствующую операцию он провел ровно два дня назад.

Теперь искусственный качёк опубликовал видеозапись, на которой он, уже с «новыми» ногами выходит из машины. Точнее пытается из нее выбраться, потому что очевидно, что это ему дается с огромным трудом, не говоря уж о передвижении. Пользователи, посмотревшие ролик не на шутку встревожились, они выразили свое беспокойство о здоровье Кирилла Терешина и попросили его прекратить издевательства над собственным телом, и даже предостерегли, что он такими темпами скоро не сможет носить даже джинсы. Новый образ Терешина вызвал немало насмешливых комментариев."Тут срочно требуется психиатр!", - отметил один из подписчиков "рук-базук".Одним из наиболее обсуждаемых экспериментаторов над собственным телом уже давно является актер Кристиан Бейл. Все его превращения имели одну только цель - достойно воплотить образ своего героя в кино. Далеко не каждый человек обладает способностью так быстро сбрасывать вес и набирать его. В 1992 году Бейлу было 17 лет, когда он, еще будучи юношей обычного телосложения, снялся в мюзикле «Продавцы новостей». В 2000 году он сыграл маньяка-убийцу, для чего накачал весьма рельефный торс. Уже через 4 года актер появился в фильме «Машинист», сбросив для роли более 28 килограмм. Он легко распрощался со своими атлетическими формами, сидя на диете из одного яблока в день, кофе и воды. В итоге он превратился практически в обтянутый кожей скелет. Буквально в следующем году мир увидел Бейла в роли непобедимого Бэтмена, для которой Кристиан, благодаря диете с высокими углеводами и тренировкам по 3 часа каждый день, набрал 27 килограмм мышечной массы, а еще 18 добавилось к ним в процессе съемок. В фильме «Спасительный рассвет» 2006 года Бейл сыграл с трудом выжившего героя, поэтому снова похудел на 24 килограмма.В 2009 году Кристиану досталась роль в одном из «Терминаторов» («Да придет спаситель»), и за необходимыми мускулами актер в очередной раз отправился в тренажерный зал. И снова через год ему пришлось экстремально худеть, чтобы достоверно изобразить боксера, ставшего наркоманом в ленте «Боец». В 2012 году Бейл был приглашен на роль в картину «Темный рыцарь: Возрождение легенды», и опять безо всякого труда он создал себе мускулистое атлетичное тело. А в 2013 году актер снова превратился в худющего замученного тяжкой работой сотрудника заводского цеха. Удивительно, но в этом же году, чтобы получить роль мошенника в фильме «Афера по-американски», он набрал 20 килограмм. Стоит отметить, что помогла ему в этом нездоровая пища, в том числе чизбургеры. Образ Моисея, воплощенный артистом в 2014 году, привел к очередному похудению, хотя достоверно неизвестно, сколько весил Моисей, поэтому приблизившийся к стандартному виду актер воплотил его идеально.