Чаще всего называют детей в честь Мэрайи Кери и Уитни Хьюстон

Родители все чаще называют своих детей в честь Мэрайи Кери и Уитни Хьюстон.

Никита Готский

Рейтинг, куда включили имена 20 музыкантов, в честь которых больше всего называют американских детей, составили местные журналисты. По данным авторов, такие имена, как Селена или Арианна, сами по себе являются довольно распространенными, а их популярность точно совпадает с успехами артистов. При этом некоторые, вроде Рианны, получили известность после появления в музыкальной индустрии исполнителей.Лидер в списке - Мэрайа Кери, с 1990 года в ее честь назвали 98 000 девочек, на второй позиции Уитни Хьюстон с показателем в 80 000. Замыкает топ-3 Элайа 79 тысяч. Ее гибель в ДТП в 2001 году не сделало ее имя менее популярным.В перовой десятке также оказались такие инициалы, как Майа, Селена, которую застрелили в 1995 году, Уиллоу Смит, Шин Инстон, Лорин Хилл, Шанайя Твен. Во второй десятке оказались Майли Сирус, Селин Дион, Брини Спирс, Рианна, Арианна Гранде и другие.