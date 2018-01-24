Ржавое золото: зачем России украинский

Мнения

Ржавое золото: зачем России украинский "военный хлам" в Крыму

Оставленная в Крыму в 2014 году техника ВМС Украины оказалась не нужна Киеву. Украина не изъявляет…

Раздражение, страх забвения и отказ: Ольгу Бузову унизили в самолете

От Редактора

Раздражение, страх забвения и отказ: Ольгу Бузову унизили в самолете

Отдых звезды был испорчен.

Сюжеты :

Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года
| | Чаще всего называют детей в честь Мэрайи Кери и Уитни Хьюстон

Чаще всего называют детей в честь Мэрайи Кери и Уитни Хьюстон

Вчера, 21:27
Родители все чаще называют своих детей в честь Мэрайи Кери и Уитни Хьюстон. 

Чаще всего называют детей в честь Мэрайи Кери и Уитни Хьюстон

 

Рейтинг, куда включили имена 20 музыкантов, в честь которых больше всего называют американских детей, составили местные журналисты. По данным авторов, такие имена, как Селена или Арианна, сами по себе являются довольно распространенными, а их популярность точно совпадает с успехами артистов. При этом некоторые, вроде Рианны, получили известность после появления в музыкальной индустрии исполнителей.

Лидер в списке - Мэрайа Кери, с 1990 года в ее честь назвали 98 000 девочек, на второй позиции Уитни Хьюстон с показателем в 80 000. Замыкает топ-3 Элайа 79 тысяч. Ее гибель в ДТП в 2001 году не сделало ее имя менее популярным.

В перовой десятке также оказались такие инициалы, как Майа, Селена, которую застрелили в 1995 году, Уиллоу Смит, Шин Инстон, Лорин Хилл, Шанайя Твен. Во второй десятке оказались Майли Сирус, Селин Дион, Брини Спирс, Рианна, Арианна Гранде и другие.
Никита Готский
Новости по теме
Дуэт голограммы Уитни Хьюстон и Кристины Агилеры отменен
Дуэт голограммы Уитни Хьюстон и Кристины Агилеры отменен

Певица Кристина Агилера не будет использовать в своем выступлении голограмму Уитни Хьюстон в финале музыкального конкурса «Голос», который пройдет в США.

Фанат Уитни Хьюстон за $1,5 млн купил принадлежавший ей ранее особняк
Фанат Уитни Хьюстон за $1,5 млн купил принадлежавший ей ранее особняк

Фанат Уитни Хьюстон за $1,5 млн купил принадлежавший ей ранее особняк в городке Мендэм в штате Нью-Джерси. Именно в этом доме в 1992 году прошла свадебная

ТОП странных имен: Американцы называют детей в честь еды и жевательной резинки
ТОП странных имен: Американцы называют детей в честь еды и жевательной резинки

Один из американских интернет-порталов на днях опубликовал список, содержащий самые странные имена, которыми нарекли в 2013 году родители своих малышей в

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости