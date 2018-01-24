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| | Актрису Ренату Литвинову не узнали в московском метро без макияжа

Актрису Ренату Литвинову не узнали в московском метро без макияжа

Вчера, 20:58
Российскую актрису Ренату Литвинову, которой недавно исполнился 51 год, поклонники не узнали без макияжа в метро Москвы. По словам знаменитости, в метрополитен ее привела рабочая необходимость – она изучает локации московского метро, чтобы использовать их в съемках своего будущего кино.

Актрису Ренату Литвинову не узнали в московском метро без макияжа

 

Знаменитую актрису и режиссера Ренату Литвинову в час пик не узнали в московском метро из-за менее заметной одежды и отсутствия макияжа. Звезда рассказала, что спустилась в метро для изучения местных локаций подземки, ведь Литвинова давно мечтает снять фильм именно в метро.

Режиссёр опубликовала у себя в профиле Instagram небольшое видео с собственной прогулкой по станции Бауманской. Ролик наглядно демонстрирует, что никто из многочисленной проходящей мимо толпы не обратил внимания на звезду, оглядывающуюся по сторонам.

 

В комментариях поклонники Ренаты Литвиновой заметили, что без привычного макияжа и прически 51-летняя знаменитость выглядит на десяток лет старше.
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