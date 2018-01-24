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| | Новая пассия Александра Гобозова не собирается ревновать его к другим

Новая пассия Александра Гобозова не собирается ревновать его к другим

Вчера, 20:53
Очередная возлюбленная Александра Гобозова не собирается ревновать его к прежней даме сердца молодого человека. По ее словам, она всегда мечтала именно о таком мужчине.

Новая пассия Александра Гобозова не собирается ревновать его к другим

 

Екатерина Зиновьева призналась, чти имеет большие планы на Александра. Она уверена, что Гобозов любит только ее, и не ревнует парня к его бывшей возлюбленной Алиане Устименко. Как она пишет в своем аккаунте в соцсети Instagram, Гобозов и Устименко имеют общего ребенка, но больше их ничего не связывает. Екатерина не переживает по этому поводу, она заявила, что все время вынуждена принимать решение по тому или иному вопросу и находить выход в определенной ситуации. Она в полной мере доверяет Александру.

Недавно Екатерина подружилась с Ольгой Васильевной. Та приглашает возлюбленную сына жить к себе. Сам Гобозов возвратился в «Дом-2« несколько дней назад. Он считает важным видеться со своим сыном каждый день, о чем и заявил руководителям телепроекта.
Никита Готский
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